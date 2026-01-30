Stat:CorendonAirlines Park Antalya Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor) ANTALYA

