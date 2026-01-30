Habertürk
        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile evinde 1-1 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da başkan Rıza Perçin, "Takımımıza artık çok güveniyoruz. 'Artık bir aile olduk' diyebiliriz. Antalyaspor olarak kenetlendik." dedi.

        Giriş: 30.01.2026 - 23:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:44
        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Perçin, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi performans ve puanlarla başladıklarını söyledi.

        Takımın iyi yolda olduğuna belirten Perçin, "Takım artık reaksiyon veriyor. Burası artık kolay bir deplasman olmadığını herkese gösteriyor. Oyuncularımız dişe diş mücadele ediyor." diye konuştu.

        "Penaltı pozisyonları olmasaydı Trabzonspor karşısında sahadan çok daha farklı bir sonuçla ayrılabilirdik." ifadesini kullanan Perçin, "Galip gelebilirdik. Bütün futbolcu kardeşlerime, Sami Uğurlu hocamıza teşekkür ediyorum. Özellikle de iki haftadan beri özel bir teşekkürü hak eden de taraftarımız var. Taraftar gruplarımız hep beraber omuz omuza oldular. Futbolcularımızla sahada beraber ne kadar mücadele ediyorsa taraftar grupları da taraftarlarımız da 90 dakika susmadan mücadele ediyor. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz." yorumunu yaptı.

        Perçin, haftaya Karagümrük deplasmanından da iyi sonuç almayı hedeflediklerini dile getirerek, "Takımımıza artık çok güveniyoruz. 'Artık bir aile olduk' diyebiliriz. Antalyaspor olarak kenetlendik. Kulübün tabii ki maddi sorunları devam etmekte. Bizler yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Antalya'yı tekrar buradaki dinamikleri, akil Antalyasporluları ve iş dünyasını desteğe çağırıyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten bununla ilgili yarım bıraktığımız projeleri ortaya çıkarmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

        Türk hakemlerine her zaman güvendiklerine dikkati çeken Perçin, şunları kaydetti:

        "Özellikle genç hakemlere çok güveniyoruz. Hakem oyun içerisinde bazı haklarını rakibimizden yana kullandı. Daha dikkatli olurlarsa mutlu oluruz. Çünkü Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Maçlara çıkmadan çok yıpranıyoruz. Burada da biz bir şey istemiyoruz. Bazen ev sahibi 'yüzde 1 de olsa bir avantaj ister.' Biz onu da istemiyoruz. Önümüzdeki haftayla ilgili inşallah hakem arkadaşlar çok daha dikkatli olacak. Biz hakem arkadaşımıza güvendiğimizi söyledik. Takdir haklarını bugün biraz karşı rakibe vermiş olabilir ama bundan sonra da inşallah kendisine çok güveniyoruz, başarılı bir hakem."

        Transfer engelini aşmak için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Perçin, var olan futbolcuların ödemelerini yapmak, onları mutlu etmek için çalıştıklarını vurguladı.

        Futbolculara güvendiklerini anlatan Perçin, öncelikli amaçlarının takımdaki oyuncuları maddi ve manevi yönden mutlu etmek olduğunu söyledi.

        Hasan Yakub İlçin ve bazı genç futbolcuların Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki bir soru üzerine Perçin, şu yanıtı verdi:

        "Kulübümüze teklifler var. Satış ya da onunla ilgili bir düşünce olursa bizim öncelikli amacımız yüzde olarak satışa yüksek bir pay koymaktır. Yani şu an için belli bir şey yok ama hafta içi inşallah bununla da ilgili bir karar vermiş oluruz. O arkadaşlarımızın gelişimi açısından İstanbul'da, o kulüplerde vitrine çıkıp kendini gösterip Avrupa'ya açılmaları daha kolay oluyor. Oradan mesela biz yüzde 40'lara varan bir sonraki transferden pay koyabilirsek kulübümüze önemli bir girdi olacaktır."

