Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Türkiye'den 2025'te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yıl yaklaşık yüzde 14'lük artışla 160 milyon dolarlık ihracata imza atan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu sene 180 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 2025'te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yıl yaklaşık yüzde 14'lük artışla 160 milyon dolarlık ihracata imza atan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu sene 180 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, çiçek sektörü olarak 2025'te güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

        Senenin başında sektör olarak 150 milyon dolarlık hedef belirlediklerini ancak yıl içinde bunu 155 milyon olarak revize ettiklerini anlatan Yılmaz, "Beklentimizin üzerinde, 160 milyon dolarlık bir ihracatla 2025 yılını kapattık, bu da bizler için son derece olumlu oldu." dedi.

        İhracattaki artışı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projelerine, ticari heyet ziyaretlerine bağlayan Yılmaz, insanların da artık son dönemlerde hediye olarak çiçeğe yöneldiğini kaydetti.

        Çiçeğin verilebilecek en güzel hediye olduğunu dile getiren Yılmaz, bunun hem ekonomik olduğunu hem de insanların direkt duygularına hitap ettiğini söyledi.

        Geçen yıl mevcut pazarları iyi değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, "83 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En büyük pazarımız Hollanda. Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Son yıllarda Azerbaycan'a özellikle dış mekan gruplarında ciddi satışlarımız gerçekleşti. Türki Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri, Irak'a da ihracatımız arttı." diye konuştu.

        - Çiçek sektöründe bu yılki hedef 180 milyon dolar

        İsmail Yılmaz, bu yıl da URGE projelerini ve ticari heyet ziyaretlerini sürdüreceklerini, amaçlarının mevcut pazarlardaki ihracatı artırmak olduğunu dile getirdi.

        Çiçek sektörü olarak en hareketli döneme girdiklerine işaret eden Yılmaz, yılbaşı sevkiyatlarının ardından 14 Şubat Sevgililer Günü için çalışmaların sürdüğünü, ardından İngilizlerin Anneler Günü ekimlerinin başlayacağını söyledi.

        Bu yıl için siparişlerin de iyi seviyede olduğunu belirten Yılmaz, "Geçen yılki yaptığımız 160 milyon dolarlık ihracat öz güvenimizi daha da artırdı. Bu yıl için 180 milyon dolarlık hedef koyduk. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Türkiye'de üretim yapılan yaklaşık 60 bin dönümün yaklaşık 45 bin dönümlük kısmında dış mekan grubu, 10 bin dönümlük kısmında kesme çiçek alanları bulunduğunu kaydetti.

        Geri kalan kısımda da iç mekana yönelik üretim olduğuna işaret eden Yılmaz, "60 bin dönümlük alanın yaklaşık 20 bin dönümlük kısmını ihracata gönderebiliyoruz, 40 bin dönümlük alanda maalesef ihracata yönelik çalışılmıyor. Bu alanları da değerlendirebilirsek ihracatta çok daha fazla rakamlara ulaşabiliriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Güvenlik güçlerinin eli orta kalibre topla güçlenecek
        Güvenlik güçlerinin eli orta kalibre topla güçlenecek
        Yağış sonrası bozulan yollar onarılıyor Şiddetli yağışlardan sonra ekiplerd...
        Yağış sonrası bozulan yollar onarılıyor Şiddetli yağışlardan sonra ekiplerd...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl...
        Gökhan Böcek'in otomobil, lüks saat hediye ettiği eski sevgili: Zengin diye...
        Gökhan Böcek'in otomobil, lüks saat hediye ettiği eski sevgili: Zengin diye...
        Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti; o anlar kamerada
        Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti; o anlar kamerada
        Manavgat'ta kaybolan kadın Antalya Havalimanında bulundu
        Manavgat'ta kaybolan kadın Antalya Havalimanında bulundu