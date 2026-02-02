Burdur'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 2'sinin cenazesi, Antalya'nın Serik ilçesinde defnedildi.



Kazada ölen anne Nevin Süzer (52) ile oğlu Cuma Ali Süzer'in (21) cenazeleri, Gedik Yeni Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.



Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil çarpışmıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69), Nevin Süzer olay yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

