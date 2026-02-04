Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı. Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

