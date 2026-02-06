Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Antalya'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Valilik tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, deprem olduğunda Malatya Valisi olarak görev yaptığını hatırlattı.

        Depremzede olmakla dışarıdan gelip depremi yönetmek arasında büyük fark olduğunu belirten Şahin, "Üzerimizde hem büyük yük var hem de psikolojik olarak kırılmış oluyorsunuz. Deprem farklı bir gerçeklik. 6 Şubat depremi daha da farklı bir gerçeklik. Dünya böyle bir büyüklüğü görmemişti. Bu kadar yüksek miktarda insanı etkileyen böyle bir felaketi dünya tarihi görmemiş." dedi.

        Dünya tarihinin bu kadar çabuk toparlanan bir ülkeyi de görmediğini anlatan Şahin, "Konteyner kentler, hastaneler her şey çok hızlı planlandı, kuruldu. Bu, devletin gücüdür. Milletimizle, devletimizle ne kadar övünsek azdır. Herkes el birliğiyle hareket etti." diye konuştu.

        Depremde yıkılan binaların hemen hemen hepsinin işini iyi yapmayan bir kişinin hatası sonucu yıkıldığına dikkati çeken Şahin, "İşler doğru yapılsaydı bu acıları çekmezdik. Şehirleri ayağa kaldırdık ama yıkılan umutları, dağılan aileleri yeniden bir araya getiremeyiz. Acıları hiç yaşanmadan ortadan kaldırmak lazım. Bunun için sağlam şehirler, afete dirençli toplum üretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        Antalya AFAD İl Müdürü Necmi Erçin de depremin yaralarını sarmak için asrın birlikteliğini ortaya koyduklarını dile getirdi.

        Erçin, Antalya ekibi olarak 258. saatte enkazda bir depremzedeyi kurtardıklarını kaydetti.

        Antalya'nın aynı gün içerisinde farklı afetlere maruz kalabildiğine dikkati çeken Erçin, "Antalya, depremsellik açısından diğer illere göre riski düşük ama tamamen uzak değil. Antalya AFAD olarak diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

        AFAD gönüllüsü Özgür Gömez ise deprem haberini alır almaz otobüsle yola çıktıklarını söyledi.

        Hatay'da hiç uyumadan herkese yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Gömez, enkazlardan insanların yanı sıra evcil hayvanları da kurtardıklarını belirtti.

        Törenin sonunda AFAD tarafından akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına armaları takıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor
        Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor
        6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Antalyalı vatandaşlar mezarı başında a...
        6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Antalyalı vatandaşlar mezarı başında a...
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)
        GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Kumluca'da hortum seraları parçaladı
        Kumluca'da hortum seraları parçaladı
        100. Yıl Caddesi Pazar günü kısmi olarak trafiğe kapanacak
        100. Yıl Caddesi Pazar günü kısmi olarak trafiğe kapanacak