Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık, çok pişman olduğunu söyledi.



Duruşmaya katılan müştekiler, sanıktan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.



Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "alt soya yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Ali T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T, konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırmıştı.



Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T, oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

