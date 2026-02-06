Habertürk
        Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

        Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:28
        
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık, çok pişman olduğunu söyledi.

        Duruşmaya katılan müştekiler, sanıktan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "alt soya yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ali T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T, konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırmıştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T, oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

