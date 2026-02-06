Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mağdur L.O'nun kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan kişilere yaklaşık 3,5 milyon lira nakit para ile ziynet eşyalarını teslim ettiğini beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.T, U.A.T. ve A.A. Giresun'da yakalanarak Antalya'ya getirildi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 ata lira, 104 bin lira, pırlanta yüzük, altın takılar, 25 tabanca fişeği ile 3 cep telefonuna el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Faal olmayan Su Temin Projesi Tesisine girip 6 milyon liralık malzeme çaldı...
        Faal olmayan Su Temin Projesi Tesisine girip 6 milyon liralık malzeme çaldı...
        Prof.Dr. Uçkan'dan tarihi yapılar için deprem uyarısı: "Antalya'da tarihi y...
        Prof.Dr. Uçkan'dan tarihi yapılar için deprem uyarısı: "Antalya'da tarihi y...
        Antalya'da "istihbaratçı" yalanıyla 3,5 milyonluk vurgun yaptılar Kendileri...
        Antalya'da "istihbaratçı" yalanıyla 3,5 milyonluk vurgun yaptılar Kendileri...
        Savcı, oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet...
        Savcı, oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet...
        Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı