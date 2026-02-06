Habertürk
Habertürk
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:41
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 9 olayda 13 şüpheliye, "Parada Sahtecilik" suçundan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda da 3 firari hükümlü yakalandı.

        İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 38 fişek, 12 sahte para, 1 milyon 623 bin kaçak makaron, 2 bin 200 litre kaçak içki, 1511 kaçak sigara, 907 kilogram kaçak tütün ile 49 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

