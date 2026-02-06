Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 06.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:03
        Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


        Ulukapı Mahallesi'ndeki bir tesiste farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra vatandaşlarla da görüşen ekipler hırsızlık olaylarını Y.D, H.B.A. ve Ö.Ö'nün gerçekleştirdiğini tespit ederek operasyon düzenledi.

        Tesisten yaklaşık 6 milyon lira değerinde demir ve bakır çalındığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

