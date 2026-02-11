Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar

GÜLSEM ADAM - Yazılım alanında faaliyet gösteren girişimci Hakan Satılmış, ekibiyle hazırladığı mobil simülasyon oyunuyla Antalya'nın tanıtımına katkı sağlıyor.





Mobil uygulamalar, simülasyon oyunları ve yapay zeka tabanlı yazılımlar üzerine çalışan Hakan Satılmış, farklı kentlerde yaşayan 4 kişilik ekibiyle yapay zekayı da kullanarak Antalya Off-Road Araba Sürüş Simülatörü oyununu geliştirdi. Arabaların yarıştığı parkurlar için Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'nın tarihi ve doğal yerleri tercih edildi.



Oyun haritasında Üçkapılar, Apollon Tapınağı gibi kentin simge tarihi yerlerinin yanı sıra doğal güzelliğe sahip Manavgat Şelalesi yer alıyor. Oyunun müziklerinin ise Anadolu ezgilerinden oluşması dikkati çekiyor.



Girişimci Satılmış, AA muhabirine, 8 yıl önce yazılım çalışmaları yapmaya başladığını, 4 yıldır da kurduğu teknoloji şirketi üzerinden mobil uygulama, yazılım ve yapay zeka alanlarındaki farklı ürünleri hizmete sunduklarını söyledi.



Mobil oyunların dünya çapında uzun soluklu ve çok sayıda kullanıcısının olduğunu belirten Satılmış, "Yaptığımız oyunlara kendimizden ve ülkemizden bir şeyler katmak istedik. Antalya'yı turizm şehri olduğu için dünyada daha çok tanıtmayı hedefledik. Ayrıca, Antalya'da yaşadığımız için kentin doğasını oyuna empoze ettik. Antalya'nın doğası da off-road oyununa çok uygundu." dedi.



- "Birçok yeri oyuna eklemeye devam edeceğiz"



Oyunda kullanıcıların araçlarla kentin simge alanlarında sürüş yapabildiğini anlatan Satılmış, Üçkapılar, Apollon Tapınağı ve Manavgat Şelalesi'ni eklediklerini, böyle birçok yeri oyuna eklemeye devam edeceklerini bildirdi.





Satılmış, kullanıcı sayısı arttıkça Türkiye'nin diğer kentlerinin tarihi ve doğal güzelliklerini de oyuna eklemeyi planladıklarını kaydetti.



Oyun sektörünün sinema ve müzik sektörlerinden daha fazla gelir kazandırdığına dikkati çeken Satılmış, "Türkiye'de de oyun sektörüne çok fazla yatırım yapılıyor. Oyun seven bir insanım ve 'Bu oyunları nasıl üretebiliriz, neden ülkemizden bu oyunlar çıkmasın?' diye işe giriştik. Aslında burada ülkemize bir katkı sağlamak, dövizin dışarı çıkmaması, aksine ülkeye döviz gelmesini sağlamak amacıyla bu projeye girdik." ifadelerini kullandı.



- Kullanıcıların çoğu yabancı



Satılmış, oyunu daha fazla geliştirmek için Antalya'ya ve Türkiye'ye gönül vermiş insanlardan, şirketlerden destek beklediklerini vurguladı.



Oyunun Google Play'de yayında olduğunu, binlerce kullanıcıya ulaştıklarını aktaran Satılmış, şöyle devam etti:



"Şu anda özellikle yurt dışında ilgi gören bir oyun. Kullanıcıların yüzde 80'i yurt dışında oynuyor. Aylık ortalama 20 bin kullanıcısı var, yani 20 bin kişi Antalya'yı tanımış oluyor. Biz oyunu milyonlarca kullanıcının indirmesini, Antalya'nın ve ülkenin daha çok tanınmasını istiyoruz. Yani Rusya'dan tutun da Amerika'nın her köşesine bu oyunu herkese tanıtmak istiyoruz."



Hakan Satılmış, oyunun müzikleri için de Anadolu ezgilerinden faydalandıklarına değinerek, bunu yaparken bir yapay zeka şarkıcısı oluşturduklarını ve çok sayıda takipçiye ulaştıklarını sözlerine ekledi.

