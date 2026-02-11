Canlı
        Antalya Haberleri

        Konyaaltı Belediyesi 'LÖSEV İncileri Projesi' kapsamında etkinlik düzenlendi

        Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde lösemiye dair farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        11.02.2026 - 15:50
        Konyaaltı Belediyesi 'LÖSEV İncileri Projesi' kapsamında etkinlik düzenlendi
        Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde lösemiye dair farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyesi ve LÖSEV iş birliğiyle, ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında planlanan etkinlikler, kreş öğretmenleri ve LÖSEV temsilcileri eşliğinde yapıldı.


        Düzenlenen etkinliklerin amacının, çocukların lösemi ve diğer konulardaki sosyal sorumluluk bilincinin artması olduğu aktarıldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, toplumsal dayanışmanın küçük yaşlarda öğrenildiğini dikkati çekti.


        Geleceğimiz olan çocukların paylaşmayı, duyarlılığı ve dayanışmayı erken yaşta deneyimlemesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kotan, LÖSEV iş birliğiyle kreşlerde gerçekleşen farkındalık etkinlikleriyle hem lösemi konusunda bilinç oluşturduklarını hem de miniklerin kalplerine iyiliğin tohumlarını ektiklerini belirtti.

