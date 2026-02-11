Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:18 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya’nın Serik ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi 5015 Sokak'taki üç katlı apartmanda yaşayan İlayda Kırmızıkan (25) ve oğlu Kerem Kırmızıkan (2) kombiden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

        Durumu fark eden kadının haber vermesi üzerine eve gelen Berkay Kırmızıkan (27), eşi ve oğlunu baygın halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Antalya'da iş ve uygun fiyata cep telefonu vaadiyle 3 kişiyi dolandıran şüp...
        Antalya'da iş ve uygun fiyata cep telefonu vaadiyle 3 kişiyi dolandıran şüp...
        Türkiye Açık Para Golf Turnuvası 16 yıl sonra Antalya'da düzenlendi
        Türkiye Açık Para Golf Turnuvası 16 yıl sonra Antalya'da düzenlendi
        ITF ve Tennis Europe turnuvaları 2026'da Kemer'de
        ITF ve Tennis Europe turnuvaları 2026'da Kemer'de
        Antalya'da zeytinlik alan 20 yılda 2 katına çıktı Altın Sıvı Antalya Zeytin...
        Antalya'da zeytinlik alan 20 yılda 2 katına çıktı Altın Sıvı Antalya Zeytin...
        Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri
        Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri
        Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına...
        Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına...