Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına da taşıdı

        AYŞE YILDIZ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bülent Rabuş, başarılı operasyonlara imza atan cerrahların, yurt dışında da kalp damar alanında Türkçe eğitimler verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına da taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bülent Rabuş, başarılı operasyonlara imza atan cerrahların, yurt dışında da kalp damar alanında Türkçe eğitimler verdiğini söyledi.

        Rabuş, Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Hamidiye Tıp Fakültesi olarak kalp damar alanında İstanbul'da düzenledikleri sempozyumları artık farklı illerde de yapmaya başladıklarını anlattı.

        SBÜ'nün 21 ilde, 69 afiliye (kurumlar arası işbirliği) eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim yaptığını anlatan Rabuş, fakülte olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri tıp öğrencilerine, uluslararası tıp ve diğer tıp fakültelerinde de eğitim verdiklerini ifade etti.

        SBÜ bünyesinde farklı illerde tıp fakültelerinin olduğuna işaret eden Rabuş, şunları kaydetti:

        "Üniversitemizin sadece ülkemizde değil, yurt dışında da eğitim faaliyetleri mevcut. Özbekistan'da Buhara'da İbn-i Sina Tıp Fakültesinde bu yıl içerisinde ilk mezunlarımızı verdik. Semerkant'ta tıp fakültesi açıldı. Bu yıl içerisinde kalp ve damar cerrahisi olarak Suriye'de Çobanbey'de beşinci sınıf öğrencilerimize ders anlattık. Verilen eğitimlerin hepsi aynı standartta. Yani gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tıp fakültelerimizde eğitim alan öğrencilerimiz, o müfredat programında aynı tarzda farklı hocalarımızdan eğitim almakta."

        Rabuş, 2021'de kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi'nde 446 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu akademik takvim döneminde de 29 öğrencinin kalp ve damar cerrahisi stajını tamamladığını bildirdi.

        - "Türk tıbbı çok başarılı"

        Rabuş, SBÜ bünyesinde 4'ü yurt dışında toplam 12 tıp fakültesinin bulunduğunu ve yeni fakültelerin açılmaya devam ettiğini ifade ederek, en son Saraybosna'da Uluslararası Tıp Fakültesinin açıldığını kaydetti.

        Saraybosna'da öğrenci alımlarının başladığına, Özbekistan'da ise ilk mezunların verildiğine dikkati çeken Rabuş, "Somali'den asistan olarak gelip Türkiye'de kalp ve damar cerrahisi eğitimi verdiğimiz, mezun ettiklerimiz var." dedi.

        Rabuş, Türk cerrahların dünyanın dört bir yanına giderek orada kalp ve damar cerrahisi alanında Türkçe eğitim verdiklerini vurgulayarak, diğer branşlarda olduğu gibi SBÜ bünyesinde gerek teorik gerekse pratik uygulamaların başarıyla yapıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Antalya bu ay opera ve balede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
        Antalya bu ay opera ve balede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
        Alanya'da yerleşik turist evinde ölü bulundu
        Alanya'da yerleşik turist evinde ölü bulundu
        Fanatik üreticinin 'Kante' sevgisi: Domatesleri topladığı kasaya bile onun...
        Fanatik üreticinin 'Kante' sevgisi: Domatesleri topladığı kasaya bile onun...
        Asker eğlencesi konvoyuyla tüneli kapatanlara 45 bin lira ceza
        Asker eğlencesi konvoyuyla tüneli kapatanlara 45 bin lira ceza
        Kadın Danışma Merkezi'nde "Punch Atölyesi"
        Kadın Danışma Merkezi'nde "Punch Atölyesi"
        Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar
        Yaptıkları mobil simülasyon oyunuyla Antalya'yı tanıtıyorlar