        Antalya bu ay opera ve balede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), şubat ayı boyunca opera, modern dans, konser ve çocuklara yönelik eserlerden oluşan geniş bir repertuvarla sanatseverleri ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:15
        Antalya bu ay opera ve balede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, ay boyunca Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden seçkiler sunulacak.

        Sezonun tek modern dans prodüksiyonu "Tria", 7, 10, 21 ve 28 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Üç ülkeden üç koreografın özgün anlatımlarını bir araya getiren eser, çağdaş dansın bedensel ve duygusal anlatım gücünü sahneye taşıyacak.

        İki perdeden oluşan yapım, 28 Şubat Cumartesi akşamı son temsilini gerçekleştirerek sezona veda edecek.

        Opera repertuvarının sevilen yapımlarından "Aşk İksiri", önce Sevgililer Günü'ne özel 14 Şubat'ta, ardından 17 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak. Mozart'ın müzikleriyle büyülediği "Don Giovanni" operası ise 24 Şubat akşamı Opera Sahnesi'nde dinleyicileri bir kez daha büyüleyecek.

        - "Rapunzel" operası ve "Dino Ormanı" oyunu çocuklarla buluşacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Dino Ormanı" çocuk oyununu 19 Şubat'ta, "Rapunzel" çocuk operasını ise 26 Şubat'ta müzik, dans ve hayal gücünü bir araya getiren anlatımlarıyla çocuklarla buluşturacak.

        Sanatın farklı mekanlarda izleyiciyle buluşmasını amaçlayan Müze Konserleri, 11 ve 25 Şubat'ta Suna&İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek. Opera aryalarından klasik eserlere uzanan bu özel konserler, Antalyalılara müziği daha yakından deneyimleme imkanı sunacak.

        Etkinlikler kapsamında Antalyalılar 11 Şubat'ta "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri ile özel eserler dinleme imkanı bulacak.

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin şubat ayı etkinlikleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi ve Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Ramazan ayı kapsamında 19 Şubat'tan itibaren akşam temsilleri saat 20.30'da başlayacak.

        Etkinliklere ilişkin biletler Antalya Devlet Opera ve Balesi gişelerinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

