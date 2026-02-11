Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Divan-ı Yunus" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Divan-ı Yunus" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'nin şiirlerinden seçilen metinlerin, geleneksel Türk müziği ile klasik Batı müziği enstrümanlarıyla bir araya getirildiği konser, bugün 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu'nun müzikal mirasını Türkiye ve dünya sahnelerine taşımak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel ezgileri modern Batı enstrümanlarıyla buluşturuyor. Hem üflemeli sazlar repertuvarının önemli eserlerini seslendirmesi hem de Türk bestecilerin yapıtlarını yorumlaması ve düzenlemesiyle kendine özgü bir anlatım dili oluşturan topluluk, "Divan-ı Yunus" projesiyle Anadolu'nun yüzyıllar öncesinden gelen sözlü ve müzikal mirasını, çağdaş bir estetik anlayışla yeniden kurgulayarak evrensel bir sahne diline dönüştürüyor.

        Konserde flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar sahnede yer alacak. Mustafa Özşamlı, Anadolu'nun sözünü sahneye taşıyan anlatımıyla eserin anlatı katmanını güçlendirecek, Uğur Önür, vokal performansının yanı sıra bağlama ve kabak kemane ile sahnedeki müzikal anlatıma eşlik edecek.

        Vurmalı sazlarda Aykut Köselerli'nin yer aldığı yapımda, koreografisi kendisine ait olan bale sanatçısı Yağızhan Danış, danslarıyla disiplinli yapının sahnedeki anlatım gücünü tamamlayacak​​​​​​​. Nefesli çalgıların zengin tınıları, söz, ritim ve hareketle birleşerek izleyiciye bütünlüklü bir sahne deneyimi yaşatacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına...
        Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına...
        Kepez Ekmek'ten glutensiz ürünler online satışta
        Kepez Ekmek'ten glutensiz ürünler online satışta
        Antalya bu ay opera ve balede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
        Antalya bu ay opera ve balede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
        Alanya'da yerleşik turist evinde ölü bulundu
        Alanya'da yerleşik turist evinde ölü bulundu
        Fanatik üreticinin 'Kante' sevgisi: Domatesleri topladığı kasaya bile onun...
        Fanatik üreticinin 'Kante' sevgisi: Domatesleri topladığı kasaya bile onun...
        Asker eğlencesi konvoyuyla tüneli kapatanlara 45 bin lira ceza
        Asker eğlencesi konvoyuyla tüneli kapatanlara 45 bin lira ceza