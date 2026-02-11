Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Divan-ı Yunus" konserini sanatseverlerle buluşturacak.



Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'nin şiirlerinden seçilen metinlerin, geleneksel Türk müziği ile klasik Batı müziği enstrümanlarıyla bir araya getirildiği konser, bugün 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Anadolu'nun müzikal mirasını Türkiye ve dünya sahnelerine taşımak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel ezgileri modern Batı enstrümanlarıyla buluşturuyor. Hem üflemeli sazlar repertuvarının önemli eserlerini seslendirmesi hem de Türk bestecilerin yapıtlarını yorumlaması ve düzenlemesiyle kendine özgü bir anlatım dili oluşturan topluluk, "Divan-ı Yunus" projesiyle Anadolu'nun yüzyıllar öncesinden gelen sözlü ve müzikal mirasını, çağdaş bir estetik anlayışla yeniden kurgulayarak evrensel bir sahne diline dönüştürüyor.



Konserde flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar sahnede yer alacak. Mustafa Özşamlı, Anadolu'nun sözünü sahneye taşıyan anlatımıyla eserin anlatı katmanını güçlendirecek, Uğur Önür, vokal performansının yanı sıra bağlama ve kabak kemane ile sahnedeki müzikal anlatıma eşlik edecek.



Vurmalı sazlarda Aykut Köselerli'nin yer aldığı yapımda, koreografisi kendisine ait olan bale sanatçısı Yağızhan Danış, danslarıyla disiplinli yapının sahnedeki anlatım gücünü tamamlayacak​​​​​​​. Nefesli çalgıların zengin tınıları, söz, ritim ve hareketle birleşerek izleyiciye bütünlüklü bir sahne deneyimi yaşatacak.

