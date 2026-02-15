Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sürüyor

        Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik" kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:35
        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sürüyor
        GZT TV Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, Döşemealtı ilçesindeki Alaaddin Keykubat Kampı'nda süren etkinlik kapsamında "Sosyal Medyada Algoritmaların Kullanımı" başlıklı konuşma yaptı.

        Önceki dönemlerde yazılı basın ve fotoğrafın videoya göre daha ön plandayken günümüzde videonun öne geçtiğini belirten Gezer, çoğu kişinin artık YouTube, Instagram ve X'te yazılı ve görsel metindense videoyu tercih ettiğini dile getirdi.

        Sosyal medyada bir şeyler üretmek isteyen öğrencilere görünür olmaları için niş içerikler üretmeleri ve videolarda alt yazı, başlık kullanmaları önerisinde bulunan Gezer, GZT olarak YouTube'da 5 farklı dilde yayın yapmaya başladıklarını, bunun izlenme ve erişimde de artış sağlayacağını söyledi.

        Doğru kullanıldığında yapay zekanın asistan görevi gördüğünü aktaran Gezer, içerik önerme ve trendleri takip etme konusunda yapay zekadan yararlanılması önerisinde bulundu.

        - "Hangi meslek yapılıyorsa yapılsın ahlaki değerlere sahip olunması gerekiyor"

        Gündeme Dair Her Şey (GDH) Genel Müdürü Cüneyt Polat da "İnternet Gazeteciliği ve Yeni Habercilik Pratikleri" başlıklı sunumunda, eskiden meslek daha zor kabul görürken, bugünlerde artık iletişimcilerin devletler nezdinde konuşulan oligarklar olduğunu dile getirdi.

        Artık devletleşmeye başlayan bir iletişim sektörü olduğuna işaret eden Polat, eskiden "dördüncü kuvvet" olan medyanın şimdi birinci kuvvet haline geldiğini ifade etti.

        Öğrencilere iletişim sektöründe yeni mekanizmalara uyum sağlamaları önerisinde bulunan Polat, şöyle konuştu:

        "Türkiye olarak yapay zeka noktasında üretici değil kullanıcı durumdayız. Bunu üretmek için veri merkezlerine ihtiyaç var ve bu üstünkörü geçilecek bir şey değil. Büyük dünya devletleri bu veri merkezlerine yatırım yaptığından bugün yapay zeka var. Büyük alanlar, büyük yatırımlar lazım. İlerleyen süreçte yapay zekaya entegre olan kişilerin çalışmasına gerek kalmayacak. Hangi araçlar var, kim neyi üretiyor, dünya neye hazırlanıyor? Bunları araştırıp, öğrenmeniz lazım."

        "Medya Etiği ve Darbeler" başlıklı söyleşiyle programa katılan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da Türkiye'de bütün mesleklerde olduğu gibi gazetecilikte de meslek etiği tartışması yaşandığını söyledi.

        Hangi meslek yapılıyorsa yapılsın ahlaki değerlere sahip olunması gerektiğini vurgulayan Kartoğlu, "Bizde darbe dönemlerinde darbeyi destekleyenler, desteklemeyenler, mağdurları ve faydalananlar gibi sürekli ayrım yapıldığı ve tartışıldığı için bizde darbeler dönemi meslek etiğinin tartışıldığı konulardan biri haline geldi. Bireysel ahlakın göstergesi olarak meslek ahlakı tartışmasını yapmak gerekir. Zaman geçtikçe ve iletişim çağında özellikle çocukların bu konularda biraz daha aydın kafalı yetiştiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

