        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi

        Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele konularında iletişim fakültesi öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik" kampı sona erdi.

        Giriş: 16.02.2026 - 19:11 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:11
        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi
        Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele konularında iletişim fakültesi öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik" kampı sona erdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, Döşemealtı ilçesindeki Alaaddin Keykubat Kampı'nda gerçekleştirilen program kapsamında, "Yapay Zeka Etiği ve Gazetecilikte Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

        Yapay zekanın insan zekasını taklit eden, verilerden öğrenen ve karmaşık problemleri çözebilen algoritmalar bütünü olduğunu belirten Ayan, yapay zekanın doğru ve etkin kullanımına ilişkin öğrencilere bilgiler verdi, sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişcioğlu, "Uluslararası Medya Bağlamında Basın Etiği" başlıklı konuşmasında, medyada doğrulanmamış bilginin dolaşıma sokulmasının çok kritik bir durum olduğunu söyledi.

        Haberlerde ve paylaşımlarda, dikkat çekmek için sansasyonel ve ilginç başlıklar kullanılmasının da etik açıdan doğru olmadığını belirten Kirişcioğlu, ayrıca gazetecinin her ne olursa olsun olaylar karşısında fazla empati kurmaması ve tarafsızlığını yitirmemesi gerektiğini de vurguladı.

        Sosyal medyada hiçbir şekilde maruz kalınmaması gereken kan ve vahşet görüntülerinin paylaşıldığını aktaran Kirişcioğlu, artık algoritmalar yoluyla bu tür paylaşımların görünürlüğünün düşürüldüğünü ve hesapların askıya alınarak bunun önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

        - "Kendi yerli ve milli yapay zeka uygulamalarımızı geliştirmek üzerine çalışıyoruz"

        Anadolu Ajansı

