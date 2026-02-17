Kepez Belediyesince motivasyon semineri düzenlendi
Kepez Belediyesi tarafından "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez" etkinlikleri kapsamında motivasyon semineri düzenlendi.
Kepez Belediyesi tarafından "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez" etkinlikleri kapsamında motivasyon semineri düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Avcunuzdaki Kelebek" temalı seminer, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, burada yaptığı konuşmada, Kepez'de sadece yollar, parklar, binalar inşa etmediklerini, sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yaptıklarını belirtti.
Belediye olarak her kitleye ulaştıklarını ifade eden Kocagöz, "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez vizyonumuzla, her yaştan hemşehrimizin öğrenmeye erişebildiği, kendini geliştirebildiği bir şehir inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü şehirler betonla değil, bilinçle yükselir." ifadelerini kullandı.
Eğitmen Oytun Yumşak da motivasyon alanında sunum yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.