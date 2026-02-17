Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kepez Belediyesince motivasyon semineri düzenlendi

        Kepez Belediyesi tarafından "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez" etkinlikleri kapsamında motivasyon semineri düzenlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:15
        Kepez Belediyesince motivasyon semineri düzenlendi
        Kepez Belediyesi tarafından "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez" etkinlikleri kapsamında motivasyon semineri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Avcunuzdaki Kelebek" temalı seminer, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, burada yaptığı konuşmada, Kepez'de sadece yollar, parklar, binalar inşa etmediklerini, sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

        Belediye olarak her kitleye ulaştıklarını ifade eden Kocagöz, "Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez vizyonumuzla, her yaştan hemşehrimizin öğrenmeye erişebildiği, kendini geliştirebildiği bir şehir inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü şehirler betonla değil, bilinçle yükselir." ifadelerini kullandı.

        Eğitmen Oytun Yumşak da motivasyon alanında sunum yaptı.

