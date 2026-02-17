Canlı
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:31 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:31
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı.


        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

        Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Karşılaşma, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

