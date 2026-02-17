Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Oymapınar Barajı'nda kontrollü su bırakma işlemi yapıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı'nda kontrollü şekilde su bırakma işlemi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:31 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oymapınar Barajı'nda kontrollü su bırakma işlemi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı'nda kontrollü şekilde su bırakma işlemi gerçekleştirildi.

        İlçede yağışların fazla olması nedeniyle dolan barajdaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.

        Ekiplerce suyun tahliyesi kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Yüksek debiyle akışa geçen suyun oluşturduğu manzara dikkati çekti.

        Öte yandan ekipler, ırmak kenarında bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Manavgat Irmağı'nda su debisi yükseldi, işletmeleri su bastı
        Manavgat Irmağı'nda su debisi yükseldi, işletmeleri su bastı
        Manavgat'ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi Oymapınar Barajı'ndan...
        Manavgat'ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi Oymapınar Barajı'ndan...
        Antalya'da tarihi eser operasyonu: Milyonluk çok sayıda dedektör ve tarihi...
        Antalya'da tarihi eser operasyonu: Milyonluk çok sayıda dedektör ve tarihi...
        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
        Serik Devlet Hastanesi tıbbi sekreteri hayatını kaybetti
        Serik Devlet Hastanesi tıbbi sekreteri hayatını kaybetti
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı