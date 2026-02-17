Oymapınar Barajı'nda kontrollü su bırakma işlemi yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı'nda kontrollü şekilde su bırakma işlemi gerçekleştirildi. İlçede yağışların fazla olması nedeniyle dolan barajdaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı. Ekiplerce suyun tahliyesi kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Yüksek debiyle akışa geçen suyun oluşturduğu manzara dikkati çekti. Öte yandan ekipler, ırmak kenarında bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.