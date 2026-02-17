Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti ve çevresinde badem ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 22:15 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti ve çevresinde badem ağaçları çiçek açtı.

        İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle antik kent ve çevresindeki badem ağaçları beyaz ve pembeye büründü.

        Yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı erken çiçek açan badem ağaçları önünde fotoğraf çekti.

        Bölgede yaşayan Arif Çelikten, yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olurken Side'de baharı yaşadıklarını söyledi.

        Ahmet Korkutalp ise Anadolu'nun diğer bölgelerine kıyasla baharın Side'ye daha erken geldiğini ifade ederek, "İki gün öncesine kadar fırtına vardı ama şimdi her yer yemyeşil. Badem ağaçları baharın müjdecisi oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Serikspor, yenilenen stadında yarın Arca Çorum FK'yi misafir edecek
        Serikspor, yenilenen stadında yarın Arca Çorum FK'yi misafir edecek
        Antalya'da ekmek fırını olarak kullanılan müstakil yapı alev alev yandı Yan...
        Antalya'da ekmek fırını olarak kullanılan müstakil yapı alev alev yandı Yan...
        Ekmek fırını çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Ekmek fırını çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Oymapınar Barajı'nda kontrollü su bırakma işlemi yapıldı
        Oymapınar Barajı'nda kontrollü su bırakma işlemi yapıldı
        Manavgat Irmağı'nda su debisi yükseldi, işletmeleri su bastı
        Manavgat Irmağı'nda su debisi yükseldi, işletmeleri su bastı
        Manavgat'ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi Oymapınar Barajı'ndan...
        Manavgat'ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi Oymapınar Barajı'ndan...