Kumluca'da eTwinning Projesi ödül töreni gerçekleştirildi

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen eTwinning projelerinde başarı elde edenler ödüllendirildi. Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Tekdemir, 2025 yılında elde edilen 4 Avrupa ve 9 ulusal kalite etiketinin planlı ve özverili çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. Tekdemir, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Törende, 7 öğretmene başarı belgeleri takdim edildi.

