Kepez'de engelli bireylere EKPSS'ye hazırlık desteği

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek engelli bireyler için ücretsiz hazırlık kursu açıldı.





Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi’nde başlayan kurs, 20 engelli bireye, sınava eğitimciler eşliğinde hazırlanma imkanı sunuyor.



Çarşamba ve pazar hariç haftanın 5 günü süren kurslar, katılımcılara toplamda 27 saat ders imkanı sağlıyor.



Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerinin yer aldığı eğitimler, ücretsiz olarak sunuluyor ve gerekli tüm kitaplar da belediye tarafından temin ediliyor.



Kurs, engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

