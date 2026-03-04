Serik'te aranan 5 hükümlü yakalandı

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Giriş: 04.03.2026 - 10:10
        İlçe Jandarma Komutanlığı suç araştırma timleri ekipleri, ilçede aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 hükümlü gözaltına alındı.

        Hükümlüler ifade işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

