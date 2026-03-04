Serik'te aranan 5 hükümlü yakalandı
Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı.
Giriş: 04.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
İlçe Jandarma Komutanlığı suç araştırma timleri ekipleri, ilçede aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlüler ifade işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
