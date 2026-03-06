Anadolu'nun köklü ezgileri tek bir "Nefes"te yeniden yorumlanacak

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya Devlet Opera ve Balesi, Anadolu'nun köklü ezgilerini caz ve blues etkileriyle yeniden düzenleyerek özgün sahne diliyle buluşturacağı "Nefes" rejili konserin dünya prömiyeri için provalarını sürdürüyor.



"Nefes"in doğuş serüveni, Anadolu'nun yankılarının klasik orkestral yapı ve modern müzik anlayışının sahnede buluşması fikriyle başladı. Geleneksel türkülerin dans ve orkestra eşliğinde farklı bir tarzda sahneleneceği eser, dinleyicisine çok katmanlı bir işitsel dünya sunacak.



Geleneksel türkü yorumlarının ötesine taşınan eserin nota ve müzik düzenlemeleri Onur Altıparmak imzasını taşıyor. Rejisini Aydın Buğra Güven, koreografisini Yağızhan Danış'ın üstlendiği yapımın kostüm ve dekor tasarımı Zekiye Şimşek'e, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.



Eserin görsel dünyası da yine Anadolu'dan izler taşıyor. Kobalt mavi, kırık beyaz ve altın yaldızdan oluşan renkler, denizi, toprağı ve ruhu simgeliyor.



22 kişilik ekiple sahne provaları devam eden "Nefes" rejili konserde türküler yalnızca yeniden yorumlanmıyor. Anadolu'nun farklı coğrafyalarından doğan hikayeler ve insan halleri, farklı müzik türleriyle yeniden yoğrularak, geçmiş ile bugün arasında şiirsel bir bağ kuruluyor.



Dünya prömiyeri ile yarın Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.30'da ilk kez sanatseverlerle buluşacak eser, ilk temsilin ardından 10 Mart Salı akşamı aynı saatte, Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla yeniden sahnelenecek.



Anadolu Ajansı