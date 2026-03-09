Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca'da Kıbrıs gazisi Karakuş, son yolculuğuna uğurlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Cemali Karakuş, için cenaze töreni düzenlendi.

        Giriş: 09.03.2026 - 12:42
        İlçeye bağlı İncircik Mahallesi’nde yaşayan muharip Kıbrıs Gazisi Cemali Karakuş (71) evinde hayatını kaybetti. Karakuş için düzenlenen askeri cenaze törenine Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçe protokolü, askeri personel ve yakınları katıldı.

        İncircik Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karakuş, mahalle mezarlığına defnedildi.


        Kaymakam Bahadır Güneş, merhum gazinin ailesine taziye dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

        Tabuta sarılı Türk bayrağı, Kaymakam Güneş tarafından gazinin oğlu Bayram Karakuş'a teslim edildi.

