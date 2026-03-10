Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'da çalıştığı iş yerini yaklaşık 8 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:01
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yeri sahibi M.Y'nin yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini dolandırdığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemede olayın zanlısı B.G'nin, 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı, bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli B.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

