        Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, farklı mağlubiyetin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendileri açısından oyun adına söyleyecek bir şey olmadığını belirtti.

        Çok fazla mücadele etmeleri gereken maçta istediklerini yapamadıklarını, kendilerine yakışmayan goller yediklerini vurgulayan Uğurlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Takımın bu kadar dağılması, bizim de beklediğimiz bir şey değildi. Oyunumuz ve mücadelemiz bizim için hayal kırıklığı. Kalan maçlarımızda bu mücadelenin çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Ligde böyle maçlar oluyor, bunun tek sorumlusu benim. Çok daha istekli olmamız gereken bir maçtı, bunu gerçekleştiremedik. Taraftarımızdan, camiamızdan bu mağlubiyet için özür diliyoruz. Ligde kalmak istiyorsak, istediğimiz, düşündüğümüz oyunu 90 dakika sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam. Tüm dersleri çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Antalyaspor'un ligde kalacağına sonuna kadar inanıyorum."

        Uğurlu, Süper Lig'de kalabilmek için 34-35 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe acil durum toplantısı!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hesap.com Antalyaspor – Gaziantep FK: 1-4
        Hesap.com Antalyaspor – Gaziantep FK: 1-4
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı
        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı