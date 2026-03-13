Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, farklı mağlubiyetin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendileri açısından oyun adına söyleyecek bir şey olmadığını belirtti.



Çok fazla mücadele etmeleri gereken maçta istediklerini yapamadıklarını, kendilerine yakışmayan goller yediklerini vurgulayan Uğurlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Takımın bu kadar dağılması, bizim de beklediğimiz bir şey değildi. Oyunumuz ve mücadelemiz bizim için hayal kırıklığı. Kalan maçlarımızda bu mücadelenin çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Ligde böyle maçlar oluyor, bunun tek sorumlusu benim. Çok daha istekli olmamız gereken bir maçtı, bunu gerçekleştiremedik. Taraftarımızdan, camiamızdan bu mağlubiyet için özür diliyoruz. Ligde kalmak istiyorsak, istediğimiz, düşündüğümüz oyunu 90 dakika sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam. Tüm dersleri çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Antalyaspor'un ligde kalacağına sonuna kadar inanıyorum."



Uğurlu, Süper Lig'de kalabilmek için 34-35 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.



