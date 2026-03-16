MHP Kepez İlçe Başkanlığının iftar programına 1500 kişi katıldı
MHP Kepez İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, teşkilat üyeleri, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Konuşmacılar, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her zaman en büyük güç olduğunu ifade etti.
Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli zaman dilimi olduğu vurgulandı.
İftara, 1500 kişi katıldı.
