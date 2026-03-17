Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek.





Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.



Geride kalan 26 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 15. sırada girdi. RAMS Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada yer alıyor.



Ligde 4 haftadır kazanamayan Hesap.com Antalyaspor, 7 maç sonra deplasmanda hanesine üç puan yazdırıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.



Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı Arjantinli defans oyuncusu Lautaro Giannetti ile 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Hasan Yakub İlçin dışında eksik bulunmuyor.



Ligin ilk devresinde Antalya'daki karşılaşmayı RAMS Başakşehir 4-0 kazanmıştı.

