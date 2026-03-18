        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü

        Antalya'nın Kumluca ve Serik ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 18.03.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


        Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezinde devam törende ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.


        Etkinlikler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

        - Serik

        Serik ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreninin ardından Serik Fen Lisesi konferans salonunda devam edilen programda günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler düzenlendi.


        Programın sonunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Öte yandan Antalya'nın diğer ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla etkiler düzenlendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

