        Antalya Ramazan Bayramı'nı hareketli geçirecek

        Yerli ve yabancı turist hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da, Ramazan Bayramı'nda görülecek yoğunluk nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Vali Hulusi Şahin, Antalya Havalimanı nizamiye kapısında düzenlediği basın toplantısında, kentteki yoğunluğun ara tatil dolayısıyla erken başladığını ve bugünden itibaren daha da artacağını söyledi.

        Gerek Antalyalıların gerekse yerli ve yabancı misafirlerin bayram tatilini huzur, güven ve mutluluk içerisinde geçirmeleri, memleketlerine, ülkelerine mutlu dönebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ara tatilin başladığı 13 Mart'tan itibaren tedbirler alınmaya başlandı ve bunlar 23 Mart tarihine kadar devam edecek. 24 saat esasına göre öncelikle trafik tedbirleri kapsamında 222 trafik ekibi görevlendirildi. 73 Şahin timi, 295 ekip ve 1179 personel görevlendirildi." dedi.

        Şahin, 19-23 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğünce alınan genel güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamında 402 ekip ve 3 bin 217 personelin görev aldığını bildirerek, bu kapsamda 2 atlı polis timi, 45 motosikletli Yunus polis timi, 1 helikopter, 9 insansız hava aracı, 10 dedektör köpek ve 18 yaya devriye timinin 43 uygulama noktasında vatandaşların bayramını huzurlu ortamda geçirmesi için çalıştığını dile getirdi.

        - Sahadaki güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı

        İl Jandarma Komutanlığınca da her gün 195 tim, 930 personelle toplam 845 devriye faaliyeti icra edildiğini aktaran Şahin, bayram tatili boyunca 2 bin 150 tim ve 10 bin 99 asayiş personelinin görev yapacağını bildirdi.

        Jandarma trafik birimlerince de günlük 55 trafik timi, 135 trafik personeliyle toplam 165 trafik devriyesi faaliyeti yürütüldüğünü açıklayan Şahin, bayram tatili süresince toplam 498 trafik timi ve 1215 trafik personeli görevlendirildiğini kaydetti.

        Şahin, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının ise deniz ve sahillerde 56 deniz, 56 kara aracı, 48 görev noktasında toplam 360 personelle çalışacağını, ayrıca bir dalış timi ve narkotik arama köpeğinin görev yapacağını belirtti.

        Vatandaşlara özellikle trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Şahin, "Bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz, bir yarış içerisinde değiliz. O yüzden vatandaşlarımıza sabır, itidal ve dikkat tavsiye ediyorum. En hızlı gidenle ortalama hızla giden arasında herhalde 5-10 dakikadan fazla mesafe olmaz. Kendimizi riske atarak, sevdiklerimizi riske atarak büyük acılara sebep vermeyelim." diye konuştu.

        - Antalya'da yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanıyor

        Vali Şahin, tedbirlerin önleyici ve bilgilendirici nitelikte olduğunu, ceza yazmak gibi bir hedeflerinin olmadığının altını çizdi.

        Antalya'nın bayramı turist hareketliliği açısından iyi şekilde geçireceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Hem iç turizmin hareketli olduğu bir dönemi yaşıyoruz hem de diğer ülkelerden özellikle Ortodoks dünyadan misafirlerimiz geliyor. Onların Paskalya bayramları dolayısıyla. Orta Doğu'daki İran, ABD-İsrail çatışması nedeniyle biz normalde bu mevsimde Nevruz döneminde ciddi bir İran turisti alırdık. Onu artık alamıyoruz maalesef. Ama onu da iç turizmle absorbe edeceğimizi değerlendiriyorum. Şu anda turizm anlamında olumsuz bir durum yok. Yaz için ise konuşmak erken çünkü henüz Orta Doğu'daki çatışmanın boyutları netleşmedi. Devam edip etmeyeceğiyle ilgili de şu an itibarıyla bir şey söyleyemiyoruz."

        Şahin, çatışmanın devam etmesi durumunda sadece turizm ve Türkiye ekonomisinin değil, dünya ekonomisinin etkilenmeyen hiçbir parçası kalmayacağını savundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!
        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Antalya'da bayram öncesi sahil keyfi
        Antalya'da bayram öncesi sahil keyfi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tahliye edilen 3 sanık için...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tahliye edilen 3 sanık için...
        Alanya'da bayram arifesinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı, tatilciler s...
        Alanya'da bayram arifesinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı, tatilciler s...
        Turizm kenti Antalya'da bayram tedbirleri alındı
        Turizm kenti Antalya'da bayram tedbirleri alındı
        Kemer'de bayram öncesi market, fırın ve pastanelere sıkı denetim
        Kemer'de bayram öncesi market, fırın ve pastanelere sıkı denetim
        Haluk Özsevim: AKRA Gran Fondo sadece bir yarış değil, bir yaşam tarzı
        Haluk Özsevim: AKRA Gran Fondo sadece bir yarış değil, bir yaşam tarzı