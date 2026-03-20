Alanya'da muz serasına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin muz serasına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 20.03.2026 - 12:31
O.E. idaresindeki 34 ERC 033 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi'nde muz serasına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi H.Y. ve çocukları A.D.E. (8) ile D.E. (13) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri