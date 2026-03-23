        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak

        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), yarın Antalya'da başlayacak.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 254 sporcuyla temsil edilecek.

        Turnuva, kyorugi (yıldızlar, gençler, büyükler), poomsae (tüm kategoriler), para tekvando kyorugi ve para tekvando poomsae branşlarında gerçekleştirilecek.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirtti.

        Ülke olarak bu organizasyonu en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Geçen yıl bu organizasyondan 56 altın, 40 gümüş, 43 bronz madalya ile takım halinde şampiyon ayrılmıştık. 2025 yılını genel olarak çok başarılı tamamladık. Geçen yıl çeşitli turnuvalarda 140 altın madalya alarak tarihi bir başarı elde ettik. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda toplam 6 madalya ile 191 ülke arasında takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Bu sonuçların haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Aldıkları başarı sonuçlarla gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini anlatan Tanrıkulu, birçok ülkenin Türkiye ile kamp ve maç yapmak istediğini kaydetti.

        Bahri Tanrıkulu, 180 bin lisanslı sporcu ile en fazla sporcuya sahip branşlardan biri oldukları bilgisini vererek, önemli bir altyapıları bulunduğunu ve bunun sonuçlarını olimpiyatlarda almak istediklerini dile getirdi.


        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde madalya alacak sporcuların milli takım seçmelerine girmeye hak kazanacağına dikkati çeken Tanrıkulu, "Sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeleri için bu turnuva çok önem arz ediyor. Burada madalya alacak sporcularla ana kadromuzu oluşturacağız." diye konuştu.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra spor kenti de olduğunu söyledi.

        Sporun iyileştiren, birleştiren ve güzelleştiren yönünü bu organizasyonda öne çıkarmak istediklerini belirten Gürhan, barışın ve kardeşliğin en güzel mesajlarını Antalya'dan vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

