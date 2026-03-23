        Antalya'da anneleri ölen iki yavru köpeği kedinin emzirdiği anlar kameraya yansıdı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kedinin, anneleri doğum sırasında ölen iki köpek yavrusunu emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine ölmek üzere olan hamile sokak köpeğini Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından iki yavru köpek kurtarılırken, anne köpek öldü. Barınaktaki bir anne kedi, yavru iki köpeğe sahip çıktı.

        Öte yandan, yavru köpeklerin anne kedinin yanına sokularak süt emmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        - "İki yavruyu kurtarmayı başardık"

        Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, gebe köpeğin ağır bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.

        Barınağa getirildiğinde köpeğin durumunun kötü olduğunu belirten Yenialp, "Barınağa ulaştığında son nefeslerini veriyordu. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ancak anne köpeği kaybettik. Buna rağmen iki yavruyu kurtarmayı başardık." dedi.

        Yavruların hayatta kalabilmesi için anne sıcaklığı ve şefkatinin önemine dikkati çeken Yenialp, barınakta tedavisi tamamlanan ve yavruları bulunan bir dişi kedinin ise yavru iki köpeğe sahip çıktığını anlattı.

        Yenialp, yavruların kontrollü şekilde yaklaştırıldığı anne kedinin kısa sürede köpekleri kabul ettiğini belirterek, "Şu an yavru köpekler hem veteriner hekimlerimizin biberonla verdiği sütle besleniyor hem de anne kediden süt emiyor." diye konuştu.

        Yavruların henüz çok küçük olduğunu ifade eden Yenialp, yavru köpeklerin hayati riskinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"

