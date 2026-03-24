Antalya'da inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın söndürüldü. Orta Mahalle'de inşaat malzemeleri satışı yapan firmanın bahçesinde bulunan malzeme deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, depoda bulunan boya malzemeleri ve deponun yanına park edilmiş midibüs zarar gördü.

