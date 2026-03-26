Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Alanya'da başladı
Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda 28 Mart'a kadar gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gün yarı final etabında 4 karşılaşma oynandı.
1. Grup'ta Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler de Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-2 yendi.
2. Grup'ta ise Sakarya Voleybol, PTT'yi 3-1, Çanakkale Belediyesi de Endo Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabında gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, 3-5 Nisan tarihlerindeki finallerde karşılaşacak.
Organizasyonun ikinci gününde yarın Denizli Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, PTT-Endo Karşıyaka ve Çanakkale Belediyesi-Sakarya Voleybol karşılaşmaları oynanacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.