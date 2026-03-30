        Konyaaltı'da bipolar bozukluğa farkındalık konferansı düzenlendi

        Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından, 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla farkındalık konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Konyaaltı'da bipolar bozukluğa farkındalık konferansı düzenlendi

        Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından, 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla farkındalık konferansı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bipolar Bozukluklar Derneği ve Lityum Derneğinin işbirliğinde düzenlenen program, belediyenin ana hizmet binasında yapıldı.

        Gazeteci ve yazar Tülin Daloğlu moderatörlüğündeki konferansta, bipolar bozuklukla ilgili sorular yanıtlandı.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekti.

        Bu tür etkinliklerle vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladıklarını belirten Kotan, "Bipolar bozukluk gibi çoğu zaman yanlış anlaşılan hastalıklar konusunda farkındalık oluşturmak hem bireylerin yaşam kalitesini hem de toplumsal bilinci artırmak açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Kotan, belediye olarak bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

        Programa, çok sayıda konuşmacı ve davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

