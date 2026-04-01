Habertürk
Habertürk
        Antalya ve Isparta'da Kosova-Türkiye milli maçı dev ekranlardan izlendi

        Antalya ve Isparta'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

        Giriş: 01.04.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Antalya ve Isparta'da Kosova-Türkiye milli maçı dev ekranlardan izlendi

        Antalya ve Isparta'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı ilçesindeki Olbia Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, parkta milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

        Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

        Ay yıldızlı taraftarlar, maç boyunca A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

        Kentin farklı noktalarında kurulan dev ekranlarda da milli maç takip edildi.

        Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

        - Isparta

        Isparta'da çok sayıda kişi, karşılaşmayı Isparta Belediyesine ait Atatürk Parkı'ndaki teras restoranda izledi.

        Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.

        Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

        Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'den dünya kupası açıklaması
        İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'den dünya kupası açıklaması
        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Kendisinden haber alamayan şahıs evinde ölü bulundu
        Kendisinden haber alamayan şahıs evinde ölü bulundu
        İran A Milli Futbol takımı, Kosta Rika maçına savaşta hayatını kaybeden çoc...
        İran A Milli Futbol takımı, Kosta Rika maçına savaşta hayatını kaybeden çoc...
        FIFA Başkanı Infantıno'nun izlediği maçta, İran Milli Takımı sahaya öldürül...
        FIFA Başkanı Infantıno'nun izlediği maçta, İran Milli Takımı sahaya öldürül...