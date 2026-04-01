Antalya ve Isparta'da Kosova-Türkiye milli maçı dev ekranlardan izlendi
Antalya ve Isparta'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.
Antalya ve Isparta'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı ilçesindeki Olbia Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, parkta milli maç heyecanını birlikte yaşadı.
Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.
Ay yıldızlı taraftarlar, maç boyunca A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.
Kentin farklı noktalarında kurulan dev ekranlarda da milli maç takip edildi.
Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
- Isparta
Isparta'da çok sayıda kişi, karşılaşmayı Isparta Belediyesine ait Atatürk Parkı'ndaki teras restoranda izledi.
Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.
