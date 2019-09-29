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2. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve yüzlerce katılımcı şehir merkezinde bisiklet sürdü.

Üç gün boyunca gerçekleştirilen Bisiklet Festivalinin son günü Kestel Mahallesi’nde start alındı. 07 AMY 82 bisiklet plakasıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’de; 300 katılımcı ile birlikte festivalde pedal çevirdi. Festival alanından başlayan etkinlik Tosmur Yalı Taksi Anıt Damlataş Caddesi İskele Caddesi ile devam etti ve Kızıl Kule önünde son buldu.

ANTALYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:24

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