Sosyal medyada ‘Kadının Gücü Antalya’ platformu adı altında bir araya gelen kadınlar, sosyal sorumluluk projelerinin ilkini gerçekleştirdi. Kadının Gücü Antalya grubu tarafından Kültür mahallesinde bir kafede, Akdeniz Üniversitesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı verildi. Katılımın yüksek olduğu kahvaltıda kura ile misafirlere farklı hediyeler takdim edildi.



Etkinlikler sürecek

Kahvaltıdan elde edilen geliri resmi makbuz karşılığında onkoloji hastası çocukların tedavisinde kullanacaklarını belirten Kadının Gücü Antalya platformu sözcüsü Deniz İşlek, “Yaklaşık 6 ay önce kurulduk. İlk etkinliğimizi çocuklara yönelik yapmak istedik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar için elimizden geleni yapacağız” dedi. İşlek, bundan sonra şehit aileleri ve LÖSEV yararına da etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Grubun moderatörlerinden Yeşim Cennet Yılmaz ise, kadın ve çocuğa dair her türlü çalışmanın içinde olacaklarını belirtti.

ANTALYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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