Türk savunma sanayisi ihracat odaklı büyümeyi sürdürecek

Türk savunma sanayisine liderlik eden şirketler, 2026 yılında AR-GE, yeni ürün ve ihracat odaklı çalışmalara imza atacak.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında "2025 Yılı Gerçekleşmeleri ve 2026 Yılı Hedefleri" konulu basın toplantısı düzenledi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuşmasında, GÖKBEY helikopteri için birkaç ay içerisinde sivil sertifikasyonu almayı amaçladıklarını söyledi.



Toplam 83 GÖKBEY için seri üretim anlaşmalarını imzaladıklarını dile getiren Demiroğlu, 5'inci helikopterin teslimatını yaptıklarını, bu yıl her ay 1, gelecek yıl her ay 2 helikopter teslimatı hedeflediklerini bildirdi.



2025'in kendileri için "altın yıl" olduğunu, 2026 ve 2027'nin onu geçmesini beklediklerini belirten Demiroğlu, bu yıl 22 HÜRKUŞ teslimatı gerçekleştireceklerini, HÜRJET'lerin Blok 0'larının 2026 içinde, ilkinin mayıs-haziran ayında uçacağını ifade etti.



Nisan sonunda KAAN prototipiyle test uçuşlarına başlamayı hedeflediklerini vurgulayan Demiroğlu, geçen ihracatta 1 milyar dolar üzerine çıktıklarını, hedeflerinin bu yıl 1,5 milyar dolar olacağını açıkladı.



ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de 750 milyon dolarla sektör ihracatına katkıda bulunduklarını anlattı.



Geçen yıl mevcut siparişlerini iki katına çıkardıklarını, büyümelerinin yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan İkinci, bu yıl seri üretimi başlayan yeni ürünlerin teslimatını gerçekleştireceklerini duyurdu.



Ürünlerinin 40'tan fazla ülkede kullanıldığını, bazılarında üretim de gerçekleştirdiklerini aktaran İkinci, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu, Avrupa gibi coğrafyalarda çok büyük potansiyel yakaladıklarını kaydetti.



- "Önemli fırsatlarımız var"



HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, geçen yılı 500 milyon doların üzerinde ciroyla tamamladıkları bilgisini paylaştı.



Simülasyon alanındaki entegrasyon ve montaj kapasitesini artırmak için bu yıl yeni yatırım yapacaklarını bildiren Nacar, 2024-2025 yıllarında yaptıkları iş geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını da bu yıl faturaya dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Nacar, "Körfez bölgesinde sonuçlanma aşamasına girmiş önemli fırsatlarımız var. Bunları da inşallah bu yıl içerisinde paylaşırız. Dünyanın önemli coğrafyalarında önceliklendirdiğimiz ülkelerde aktif saha faaliyetlerini 2026'da da göstereceğiz." dedi.





ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Romanya ile imzaladıkları proje sayesinde bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettiklerini belirterek, "Bu ihracat bize Avrupa kapılarını açtı. Şimdi yeni görüşmeler yapıyoruz. Sözleşmelerin eşiğindeyiz satışlar için. Bundan sonraki süreçte bunun bize Avrupa'da katkı yapacağını değerlendiriyoruz." dedi.





Kara platformları tarafında ilk 8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Panter Obüs'ü envantere kazandırdıklarını anımsatan İlbaş, şubat ayında 3 adet daha teslimat yapacaklarını duyurdu. İlbaş, kalan 36 adet obüsü de 12 adetlik 3 parti halinde bu yıl bitmeden teslim edeceklerini kaydetti.



İlbaş, "2025 yılında yaptığımız sözleşmeler geçtiğimiz 7 yıldaki toplam imzalanan sözleşmelerin yaklaşık 2 katına karşılık geliyor." diye konuştu.



- KAAN motoru "kritik" aşamada



TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, 700 milyon dolara yakın satış rakamına ulaştıklarını, bunun 500 milyona yakın kısmının ihracat olduğunu söyledi.



Şili Hava Kuvvetlerinin uçak motorlarının bakım ihalesini kazandıklarını dile getiren Akşit, AKSUNGUR ile PD170, Bayraktar TB3 ile PD200 olmak üzere iki yeni motorlarının geçen yıl envantere girdiğini, T700 motorunda da 100. teslimatı yaptıklarını aktardı.



TS1400 motorunda seri imalat aşamasına geldiklerini ifade eden Akşit, yerli üreticilerden sertifikasyon kurallarına uygun toplanmış parçalarla üretilmiş ilk motoru 3 Ocak itibarıyla topladıklarını bildirdi. Akşit, "Sertifika kurallarına göre toplanmış seri imalat ilk motorların bu yıl içinde TUSAŞ'a teslimatı ve yer testlerinin bu motorla başlaması önemli bir dönüm noktası olacak." dedi.





KAAN motorunun son kritik detayların eklenileceği noktaya geldiğini belirten Akşit, "(Kritik Tasarım Gözden Geçirme) Bu tasarım açısından baktığımızda motorun çalışmasından, uçmasından önceki son kritik tasarım aşaması artık." ifadesini kullandı.



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 2025'te biraz daha ürün ve konsept çeşitliliğini artırmak üzerine yoğunlaştıklarını, kısa süre içinde envantere giren ürün sayısının çok daha fazla olmasını hedeflediklerini söyledi.



Taktik İHA sistemlerinin ihracatını gerçekleştirdikleri ülke sayısını 15'in üzerine çıkardıklarını paylaşan Güleryüz, insansız sualtı aracının testlerini tamamlamak üzere olduklarını, ihracatı anlamında da bu yıl önemli adımlar atmayı umduklarını ifade etti.



Güleryüz, 50'den fazla ülkede çok aktif şekilde iş geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini ve verdikleri teklifler bulunduğunu kaydetti.



- Kapasiteler katlanacak



ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, geçen yıl doğrudan ve dolaylı 1 milyar dolara yakın ihracat yaptıklarını, 58 ülkeyle 2 milyar doların üzerinde sözleşme imzaladıklarını bildirdi. Sarı, 2026 yılında her iki rakamı daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Gündemlerindeki en önemli projelerden birinin ÇELİKKUBBE olduğunu anlatan Sarı, bu yıl teslimatları sürdüreceklerini açıkladı.



Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak da son 2 yılda 1 milyar dolara yakın yatırım yaptıklarını, bunların sonuçlarının 2028 sonunda ortaya çıkacağını söyledi. Kıyak, "2023'te 4 bin adetlik topçu mühimmatı kapasitesinde 65 bin adede çıkardık, 2028 sonunda da 1 milyon adede ulaşacağız." şeklinde konuştu.



AR-GE çalışmalarıyla ürün çeşitliliğini artırıp, kritik malzemelerdeki yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getiren Kıyak, bir dizi ürünün ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini, 10 ülkede fişek ve silah montaj hattı kurduklarını kaydetti.



Kıyak, "2026'da yatırımlara devam edeceğiz. 2028 sonunda 8 tane MKE görmüş olacaksınız. Yani şu anki mevcudunun 8 katını üretebilen, sistem geliştirebilen bir Makine Kimya olacak. Samsun Çarşamba'da yılda 15 bin adet uçak bombası kapasiteli bir tesis kuruyoruz. Aynı zamanda dolanan mühimmatların gövdelerini burada üreteceğiz." bilgisini paylaştı.



