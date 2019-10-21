Rektör Ünal'dan Rektör Kalan'a tebrik ziyareti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, ALKÜ’nün Akdeniz Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuş bir üniversite olmasına karşın iki üniversitenin de süregelen işbirliklerinin devam etmesi konusunda çalışmaların daha güçlü devam edeceğini ifade eden ALKÜ Rektörü Kalan, geliştirilen projelerin ve fikir alışverişlerinin her iki üniversitenin de vizyon ve hedeflerine olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Rektör Kalan, AÜ Rektörü Ünal’a “Alaaddin Keykubat Mührü’nü” takdim etti.

ANTALYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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