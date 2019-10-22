Antalya’da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen ticari taksideki yolcular vatandaşlar tarafından aracın içinden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 928 Sokaktaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İçinde iki kadın yolcu bulunan Ömer Dağ idaresindeki 07 T 2487 plakalı ticari taksi, Hikmet Aydın idaresindeki 34 ADJ 215 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yan yatan taksi içindeki Rus uyruklu Türk vatandaşı Olga Karaman aracın bagaj kısmından, kayınvalide Necibe Karaman ise aracın sürülü kapısı açılarak üst kısmından çıkartıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Ticari taksi sürücüsü Ömer Dağ, Olga Karaman ve Necibe Karaman ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Engin Avcı, ticari taksinin yerde sürüklenmeye başladığını anlatarak, “Takside iki kişi vardı, şoför kendisi çıktı. Yaşlı müşteriler içinde sıkıştı. Bir kişide aracın üzerinden diğerini bagajdan çıkardık” dedi.

ANTALYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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