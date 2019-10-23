Rıza Perçin mazbatasını aldı

Batı Antalya BTK Başkanlığına tekrar seçilen Rıza Perçin mazbatasını, TÜRSAB’da düzenlenen bir törenle TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın elinden aldı.

TÜRSAB Bölgesel Temsil Kurulu seçimlerini kazanan Başkanlara Mazbataları törenle verildi. TÜRSAB Genel Merkezi’nde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın katılımı ile gerçekleşen Mazbata Törenine Türkiye genelinde seçilen 35 BTK Başkanı katılırken, geçtiğimiz günlerde Batı Antalya BTK Başkanlığına tekrar seçilen Rıza Perçin’de mazbatasını TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın elinden aldı.

TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin bu onurlu ve gurur duyucu göreve gelmesinde büyük destekleri olan tüm üyelere teşekkür ederken “ Önceki hafta demokratik bir ortamda yapılan seçimler ile, üyelerimizin tam desteğini eksiksiz olarak alarak seçimlerimizi kazandık ve bu göreve layık görüldük. Bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize çok teşekkür ederken, bu mazbatayı onlar adına alıyor, Firuz Başkanımızın da bölgemize olan katkılarına çok teşekkür ediyorum. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Batı Antalya Bölgemizin turizminin gelişmesi ve Bölgemizdeki seyahat acentelerimizin haklarının daima önde tutulması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya da tüm BTK Başkanlılarını kutlarken, oldukça çekişmeli ve demokratik bir Ortamda gerçekleştirilen seçimlerin bir örnek teşkil ettiğini ifade ederek, “ BTK seçimlerimizi tamamladık. Hepinizi teker teker kutluyorum. Hepiniz bölgelerinizde çok ciddi bir iş çıkardınız. Şimdi önümüzde TÜRSAB Genel seçimi var. Seçimlerimiz 30 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur” dedi.

ANTALYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.