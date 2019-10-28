Alanya'dan eğitime kompleksli destek

Vali Münir Karaloğlu Alanya’da Emine Ahmet Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin temel atma törenine katıldı. Törende Karaloğlu “En büyük gücümüz genç nüfusumuz biz bu genç nüfusu istediğimiz şekilde eğitebilir ve yarınlara hazırlayabilirsek o zaman ülkemizin geleceğinden de endişe duymamıza gerek yok.” İfadelerine yer verdi.

Vali Münir Karaloğlu, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal ve kardeşi Hasan Uysal’ın ailesi adına Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı eğitim külliyesinin temelini attı. 24 derslikli imam hatip lisesi 24 derslikli imam hatip ortaokulu,120 öğrenci kapasiteli bir yurt, bir de mescidin yer alacağı eğitim kompleksinin temel atma törenine Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalı bir çok vatandaş katıldı.



En büyük gücümüz genç nüfusumuz

Törende yaptığı konuşmasında Selçuklunun kışlık başkenti Alanya’da, Alanya’nın Fatihi Alaaddin Keykubat’ın ilk otağını kurduğu Yukarı Oba Çıplaklı’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Karaloğu, bölgede yetişmiş vatanına milletine hizmet etmiş bir ailenin kendi doğdukları topraklara yapacakları güzel bir hizmetin eğitim külliyesinin temelini atmak için bir arada olduklarını belirtti.

Türkiye olarak en büyük gücümüzün genç nüfusumuz olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu “Biz bu genç nüfusu istediğimiz şekilde eğitebilir ve yarınlara hazırlayabilirsek o zaman ülkemizin geleceğinden de endişe duymamıza gerek yok. Genç nüfusun avantaja dönüşebilmesi için milli ve manevi değerlerle tesis edilmiş, günün teknolojisini çok iyi kullanabilen bir gençlik olarak hazırlamak gerekiyor. Yoksa bizatihi gençliğin kendisi avantaj olmaz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son on sekiz yıldır çok Önemli atılımlar yaptı. Fiziki olarak çok daha modern, çok daha çağdaş, teknolojiyi son derece iyi kullanan eğitim kurumlarımız oluştu. Bundaki en büyük faktör 2005’den bu yana merkezi hükümet bütçelerimizden en büyük payı eğitime veriliyor olması” dedi.



Millet meselesi

Hükümetin eğitim alanında yaptığı çalışmaların tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Vali Karaloğlu “Madem eğitim meselesi hepimizin öncelikli meselesi, toplumun bir sorunu, o zaman meseleyi sadece devlete havale etmek bize yakışmaz. Bir taraftan yerel yönetimlerimiz bir taraftan sivil toplum kuruluşlarımız ve bir taraftan da hayırseverlerimiz bu eğitim seferberliğinde devletinin yanında, devletine yardımcı olmaya çalışıyor. Eğitim seferberliğine katkı sunuyor” şeklinde ifadeler kullandı.

Konuşmasını Antalya’nın Türkiye’de eğitim konusundaki hayırlar noktasında nüfusa oranla en başta gelen il olduğunu belirterek sürdüren Karaloğlu “Neredeyse her hafta ya bir hayırseverimizin yaptığı okulu açıyoruz, ya temelini atıyoruz ya da bir hayırseverimizle oturup yeni bir protokol imzalıyoruz. Geçen hafta Manavgat ilçemizde yine turizmci bir ailemiz çok güzel bir okul yaparak devletine bağışladı. Bu hafta buradayız belki önümüzdeki hafta belki başka bir ilçede başka bir hayırseverimizin yaptırmış olduğu okulun açılışında olacağız. Ben bugün Uysal ailesi adına Antalya’da eğitime destek olan bütün hayırseverlimize ilin valisi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Münir Karaloğlu, konuşmasının ardından dualarla eşliğinde Uysal ailesi ve protokol üyeleri ile temel butonuna bastı.

ANTALYA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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