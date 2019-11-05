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İki aracın çarpıştığı kazada kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Kaldırımda yürürken hayatını ...

İHA

Antalya'da gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazanın ilk duruşması görüldü.

İki aracın çarpıştığı kazada kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Kaldırımda yürürken hayatını kaybeden fahri trafik müfettişinin ölümünde tutuklama çıkmadı Ölen müfettişin kızı Gözde Çalık: "Babam hayatını kaybediyor, sanıkların ikisi de kusurlarının olmadığını söylüyor"

Antalya’da gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı’nın ölümüyle sonuçlanan kazanın ilk duruşması görüldü.
Kaza, 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.G. (45) isimli araç sürücüsü ile Ö.G. (49) isimli araç sürücüsü, 1492 ve 1524 sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Araçlardan B.G.’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak o sıra kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı’ya (65) çarptı. Kaza sonrası sürücüler yaralanmazken Niyazi Hayırlı ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Hayırlı'nın ilk 24 saat içerisinde beyin ölümü gerçekleşti ardından da 4 gün sonrası hayata gözlerini yumdu. Kaza sonrası ifadeleri alınan her iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise mahkemenin kararına itiraz etti.
Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık B.G., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

“Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum”
Kazanın meydana geldiği caddeyi, sürekli kullandığını ifade eden sanık, "Olay günü aracımla Şirinyalı Mahallesi 1524 Sokak ile 1492 sokağın kesişimine geldiğimde hızımı azaltıp, durdum. Etrafımı kontrol ettin. Girdiğim kavşağın büyük kısmını geçtiğim sırada karşı sürücü benim aracıma sağ ön taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle benim aracım etrafımda tur attı. Araç geldiğim yönün aksi istikametinde durdu. Bana çarpan araç ise çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1015 metre daha giderek durabildi. Ben elimden geldiğimce bütün tedbirleri aldım. Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Maktulün oğlu müşteki Giray Hayırlı ise mühendis olduğunu ve sanığın savunmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyledi. Hayırlı, “Kavşağa kontrol ederek giren kişinin kavşakta bir süre ilerledikten sonra sağ arka tarafından darbe alması gerekir. Oysaki olayda sağ ön tarafından çarpma gerçekleştirmiştir. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay nedeniyle şikayetçiyim” diye konuştu.
Şikayetlerinin devam ettiğini kaydeden müşteki avukatı Ersan Çalık, kaza görüntülerini kendi imkanlarıyla temin ettiklerini vurgulayarak, her iki sanığın da kusurlarının ağır olduğunu belirtti. Çalık, her iki sanığın da asli kusurlu olduğunu ifade ederek, tutuklanmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti ise tutuklama yönündeki talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası açıklamada bulunan Niyazi Hayırlı’nın kızı Gözde Çalık, tutuklama taleplerini yenilediklerini dile getirdi. Çalık, “Hem delil karartma, hem de gören tanıkların fikirlerin etki altına alınmamaları için sanıkların tutukluluklarını talep ettik. Mahkeme buna gerek görmedi, olay yeri incelemeye gerek görmedi. Sanıklardan birisi ikameti burada olmadığı için gelemedi, sorularımızı bile kendisine yöneltemedik. Diğer sanık da yalan üzerine kurulu bir ifadeyle geldi. Mevcut görüntülerde sanığın yalan söylediği ortada. ‘Dur’ tabelasına rağmen kontrolsüz kavşağa nasıl giriş yaptığı belli. O yolun kontrolsüz kavşak olduğu çok net. Buna rağmen hız kesemden giriş yapmış. Babam hayatını kaybediyor, sanıkların ikisi de kusurlarının olmadığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

ANTALYA

05 Kasım 2019 Salı

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