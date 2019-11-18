Yabancılara özel altyazılı tiyatro

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar ve turistlerin de tiyatro oyunu izleyebilmesi için altyazılı tiyatro uygulaması hayata geçirildi. Türkçe oynanan oyunun replikleri, sahnenin iki yanına konulan projeksiyon cihazlarıyla İngilizce altyazılı olarak verildi. Uygulama yabancılardan yoğun ilgi gördü.

Alanya'da yaşayan yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılımını sağlamak amacıyla çalışma başlatan Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), projeksiyon sistemiyle perde etrafındaki alanlara oyunun İngilizce metinlerini altyazı olarak vermeyi planladı. ABT ekibi, son olarak perdeye koyduğu ünlü Fransız oyun yazarı Molière'in yazdığı 3 perdelik komedi oyunu Scapin'in Dolapları'nda projeyi hayata geçirdi. Sahnenin yanındaki 2 özel alana yerleştirilen projeksiyon cihazlarıyla Türkçe oynanan oyunun diyalogları, İngilizce altyazı şeklinde verildi. Oyunu izleyen yabancılar uygulamayı ve oyunu ayakta alkışladı.

'BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEDİM'

Tiyatro oyununa gelen Polonya uyruklu yerleşik yabancı Anna Maria Bielecka, altyazı uygulamasının çok önemli olduğunu söyledi. Bielecka, "Alanya Belediye Tiyatrosu'nun oyununu izleyeceğiz ve bizim için çok önemli. Türkçe bilmeyen yerleşik yabancılar anlayabilecek. Oyun İngilizce altyazılı, bu yüzden de çok heyecanlıyız. Ülkemde tiyatroya gittiğimde kendi dilimde oyunu izledim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim" dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

İlçede 5 yıldır yerleşik yaşadığını belirten Rus Luiza Gititashvili, "İlk defa İngilizce çeviri olan tiyatro oyunu izleyeceğim. Çok memnunuz. İlk kez Türkiye'de böyle bir uygulama gördük. Burada annem ve kız kardeşimle yaşıyorum. Onlar benim gibi Türkçe bilmiyor ve anlamıyor. Çok şükür artık bu oyunları dil bilmeyen yabancılar da izleyebilecek ve anlayabilecek" diye konuştu.

TÜM OYUNLARDA UYGULANMASI PLANLANIYOR

Uygulama hakkında bilgi veren ABT Müdürü Hüseyin Çinal da şöyle dedi:

"10 yıllık genç bir tiyatroyuz, şu an çok güzel bir seyirci kitlesine ulaştık. Devlet tiyatrosu tadında iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladık. Yerleşik yabancılar da ilçemizde yaşıyor. Kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik aktivitelere gelmek istiyor. Sanatla çok ilgililer. Biz de daha önce böyle bir şey yapılmadığını gördük. Oyunun anlaşılması tamamen dile bağlı olduğu için zor. Biz de yerleşik yabacılar için neler yapabiliriz diye düşündük. Moliere'in 'Scapin'in Dolapları' adlı oyununu sahnelerken de İngilizce altyazıyla bu işe soyunmak istedik ve çok da güzel oldu. Prömiyerine 40'a yakın yabancı geldi. Yerleşik yabancılar için tüm oyunlarımızı altyazılı vermeye çalışacağız."



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