Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yabancı kuralında sınırlamanın olmaması gerektiğini söyledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanya HEP Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Bulut, yaklaşık bir saat süren söyleşide, önemli açıklamalar yaptı. Erol Bulut, öğrencilerin şampiyonluk ile ilgili sorularını, “Hedefimiz elbette şampiyon olmak. Kulübün ve teknik direktörün hedefinde her zaman şampiyon olmak vardır. Bunun için takımın ortaya koyacağı performansın her zaman iyi olması gerekiyor. Takımımın şu anki performansından memnunum. 16 hafta geçti, oynadığımız bütün maçlarda hep üstün takım Alanyaspor oldu. Pozisyon anlamında, gol beklentisi olan takımlar içinde şu an ilk 2’nin içerisindeyiz. Pozisyonları değerlendirseydik Sivas’ın pozisyonunda bizim olmamız gerekirdi. Çok gol kaçırıyoruz ama önemli olan pozisyonlara girebilmektir. Şampiyonluğu konuşmak için henüz çok erken. Ligde ilk 8’de olmak istiyoruz” sözleriyle cevaplandırdı.



Alanyaspor'a 2 yeni transfer

Takıma yeni transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de konuşan Erol Bulut, “Başkanımız ve yönetimimizle elbette bunun değerlendirmesini yapacağız. Takımımıza 2 transferle takviye yapacağız. Transferlerle ilgili şimdiden bir isim vermem doğru olmaz. Sağ bek pozisyonunda bir problemimiz yok ama hücum anlamında 2 transfer olacak” diye konuştu.

Alanyaspor tesislerinin durdurulmasının takımın çalışmasını etkilemeyeceğini söyleyen Bulut, “Alanyaspor tesislerinin durmasının takımı etkileyecek bir durumu yok. Biz işimize ve önümüze bakarız. Alanyaspor bu sene gözde bir takım. İyi şeyler yaptık. Eski tesisimizi herkes biliyor. Yenilenmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Alanyaspor’a da yeni tesis yapılması gerekir. Yeni bir tesis olmasa da şu anki mevcut tesiste farklı çalışmalar yapabilir. Belediye başkanımız ile büyükşehir belediye başkanı bu konuyu çözer diye tahmin ediyorum" dedi.



"VAR, Anadolu takımları için yararlı"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili tartışmalara da değinen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şöyle konuştu:

“VAR’ın fayda vermesini herkes umut ediyor ama ben VAR sisteminin özellikle Anadolu takımlarına katkı sağladığını düşünüyorum. VAR sisteminde ofsayt pozisyonlarını çok iyi takip ediyorlar. Ofsayttan gol pozisyonları VAR sistemi ile tespit edilmeseydi, Anadolu takımları bu konuda büyük acılar çekecekti. Ancak VAR sisteminde bazen de verilmesi gereken kırmızı kartlar olsun, fauller olsun, penaltılar olsun verilmiyor. Biz bunu Beşiktaş maçında yaşadık. 20 kaybetmemize rağmen ilk yarıda Burak’ın kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. 2. yarıda Atiba’nın ceza sahası içerisindeki el pozisyonu kesinlikle bir kırmızı kart ya da penaltı olması gerekiyordu. Sadece büyük takımlar konuşuluyor, büyük takımlar da VAR’ı 1 ay konuşuyor.”



"Anadolu takımları ile 4 büyükler arasında büyük fark yok"

“Anadolu takımları ile 4 büyük takım arasında makas daraldı. Eskisi gibi arada çok uçurum yok” diyen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yabancı kuralında da sınırlamanın olmaması gerektiğini söyledi. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Yabancı sayısının artması konusuna gelince; bence serbest olması gerekiyor. Bu durumun alt yapı ile hiçbir alakası yok. Genelde oraya bağlıyorlar. Alttan futbolcu yetişmiyor diyorlar. Alt yapı ile yabancı sayısı arasında hiçbir bağlantının olmadığını düşünüyorum. Alt yapı için doğru çalışma ve doğru sistem kurulması gerekiyor. Yabancı da getirsen yerli bir futbolcudan daha iyi olmalı. Aldığım yabancı futbolcu yerli futbolcunun üstünde bir performans göstermiyorsa yabancıya gerek yok. İngiltere bunu iyi yapıyor. Orada genelde Avrupa pasaportu olan kişiler, yüzde 70 milli takımda futbolcuların iyilerini alıyorlar. Belki öyle bir kıstas getirilebilir. Yerli futbolcumuz da daha fazla çalışıp, daha fazla sorumluluk alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"Futbolcunun en önemli özelliği karakteridir"

Öğrencilerin, 'Türk futbolunda neden yıldız futbolcu yetişmiyor? Alt yapıya neden önem verilmiyor?' sorularına da cevap veren Erol Bulut, “1718 yaşındaki futbolcu müthiş bir çıkış yapıyor, taraftar ilgisiyle onun ayakları yerden kesiliyor. O futbolcu bir türlü geri gelemiyor. Onu yönlendiren medya danışmanı, psikolog olabilir o yardımı almadığı zaman futbolcudan ne bekliyorsunuz? Kendiliğinden zaten oraya gelemeyecek. 23 maç kötü oynadı mı o futbolcuya ne yapıyorsunuz? Statta ana avrat küfür ediyorlar. Çok örnek var, isimleri saymayalım. Yurt dışına giden gelenleri biliyorsunuz. Arda, Emre Mor var. Herkes hani uçuyordu, kaçıyordu, ne oldu? Şu an Türk futbolundan bir isim siliniyor gibi. Bunu kim sağlıyor? Bir futbolcunun yeteneği, kalitesi olabilir. En önemlisi ne? Karakterdir. Karakter düzgün değilse, etraf, çevren iyi değilse, yanlış yetiştiysen istediğin kadar iyi futbolcu ol. Karakter en önemlisi futbolda. Ben karakteri düzgün bir futbolcuyu almayı tercih ederim, karakteri bozuk üst düzey futbolcuyu tercih etmem" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Antalyaspor ile yaptıkları karşılaşmada yaşanan üzücü olaylara da değinen Bulut, “Bu yaşanan tartışma her karşılaşmada yaşanabiliyor. Ben Fenerbahçe’de oynarken de derbilerde hoş olmayan durumlarla karşılaştık. Maalesef bu durum aynı şehrin takımları arasında da ister istemez oluyor. Antalyaspor ile yaptığımız karşılaşmada hava şartları iyi olsaydı, üç puanı kapardık. İlk etapta uygun olan hava şartları ne yazık ki sonra aleyhimize döndü. İstediğimiz futbolu o karşılaşmada ortaya koyamadık” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren söyleşinin sonunda, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’a teşekkür plaketi takdim etti.

